Stiri pe aceeasi tema

- Astronomii au observat un fenomen care ar putea fi considerat "explozia cosmica perfecta", o manifestare colosala si perfect sferica declansata de fuziunea dintre doua ramasite stelare foarte dense, denumite stele neutronice, cu putin timp inainte ca acea entitate combinata sa intre in colaps si sa…

- Astronomii au observat un fenomen care ar putea fi considerat „explozia cosmica perfecta", o manifestare colosala si perfect sferica declansata de fuziunea dintre doua ramasite stelare foarte dense, denumite stele neutronice, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Astronomii au observat un fenomen care ar putea fi considerat "explozia cosmica perfecta", o manifestare colosala si perfect sferica declansata de fuziunea dintre doua ramasite stelare foarte dense, denumite stele neutronice, cu putin timp inainte ca acea entitate combinata sa intre in colaps si sa…

- Oamenii de stiinta incearca sa elucideze misterul a 330 de unelte din piatra cu o vechime de circa 2,9 milioane de ani, descoperite intr-un sit arheologic din Kenya, pe malul Lacului Victoria, care erau folosite pentru transarea animalelor, inclusiv hipopotami, precum si pentru zdrobirea materialelor…

- Consumatorii din intreaga lume vor plati si mai mult pe produse alimentare in acest an decat in 2022, avertizeaza retailerii, firmele din sectorul produselor de larg consum si investitorii, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Astronomii au detectat in haloul stelar, care reprezinta limitele exterioare ale Caii Lactee, cele mai indepartate de Pamant stele cunoscute din galaxia noastra, situate aproape la jumatatea distantei dintre aceasta si o galaxie vecina, transmite joi Reuters.

- O explozie luminoasa neobișnuita detectata de mai multe telescoape in decembrie 2021 a fost rezultatul unei explozii cosmice rare care a creat o bogație de elemente grele, cum ar fi aurul și platina.

- Banca Centrala Europeana va continua sa majoreze dobanzile si ar putea fi nevoita chiar sa restrictioneze activitatea economica, pentru a contracara inflatia, a declarat vineri presedintele BCE, Christine Lagarde, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…