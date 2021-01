A fost descoperită băutura care prelungește viața Oamenii de știința au descoperit o bautura care prelungește viața. Despre acest lucru a anunțat Express. Potrivit studiului, sucul de rodie nu numai ca poate crește speranța de viața, ci și reduce riscul de apariție a cancerului. Astfel, specialiștii au efectuat un experiment pe drosofile, care a aratat ca sucul de rodie a ajutat la prelungirea vieții masculilor și femelelor acestei insecte cu 18 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

