- Zosurabalpin a invins tulpini de pneumonie și septicemie la șoareci și ofera speranța pentru testele pe oameni, relateaza publicația britanica The Guardian, citata de News.ro. Este vorba despre o noua clasa de antibiotice despre care datele din acest moment arata ca pot ucide una dintre bacteriile extrem…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) transmite ca JN.1, o varianta a Sars-Cov-2, este de ”interes”, din cauza transmiterii rapide, mai ales in aceasta perioada. Potrivit OMS de la inceputul iernii, in emisfera nordica, ”in multe țari, JN.1 ar putea crește numarul infecțiilor respiratorii”. In plus,…

- Serviciul de urgența ale spitalului Al-Shifa din Gaza de Nord, devastat de bombardamentele israeliene, este o ”baie de sange” și cel care era cel mai mare spital din teritoriul palestinian are nevoie sa fie ”reanimat”, a scris Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), duminica, 17 decembrie. O echipa…

- Conf. univ. dr. Mihai Craiu subliniaza ca ”rujeola exista și produce complicații grave, unele mortale” și adreseaza acest mesaj parinților care inca mai cred ca ”nu trebuie sa fie vaccinați copiii lor, pentru ca bolile acestea, ale copilariei, existau numai in timpul comunismului sau apar in țari africane”.…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca a trimis material medical pentru 300.000 de persoane din Fașia Gaza, care a ajuns pe un aeroport egiptean din apropierea enclavei palestiniene. Materialul medical va putea ajunge la destinație, imediat ce accesul umanitar va fi posibil prin punctul de…