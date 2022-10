Pesta porcina africana pare sa se extinda tot mai mult in Timiș. Ultimul caz descoperit este in localitatea Rauți, comuna Uivar. In data de 25.10.2022 a fost prelevata o proba de sange de la o scroafa adulta, femela provenita dintr-o exploatație nonprofesionala din localitatea Rauți, comuna Uivar, județul Timiș. Proba de sange trimisa la Laboratorul ... The post A fost descoperit un nou caz de pesta porcina africana, la Rauți appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .