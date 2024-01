Stiri pe aceeasi tema

- Cu colți care ar putea strapunge o unghie umana, cel mai mare specimen mascul al celei mai veninoase arahnide din lume și-a gasit o noua casa la Australian Reptile Park. Aici va ajuta la salvarea de vieți, dupa ce un membru al publicului l-a descoperit din intamplare, scrie Associated Press. Botezat…

- Experții din Japonia au descoperit ramașițele unui monstru marin antic, de marimea marelui rechin alb. Potrivit studiului, viețuitoarea ar fi terorizat oceanele antice in care a trait, fiind un pradator de top. Pradatorul a fost numit „dragonul albastru” de catre experți, scrie Live Science.Are o…

- Risc crescut de incendii in Australia: Mai multe zone sunt afectate de un val de caldura Zone intinse din Australia se confrunta duminica cu un val de caldura din cauza caruia autoritatile din aceasta tara au emis o avertizare privind cresterea riscului de incendii de vegetatie in multe regiuni ale…

- Armata israeliana sustine ca a descoperit in timpul ofensivei sale „cel mai mare tunel” pe care Hamas l-a sapat sub Fasia Gaza si care duce la doar cateva sute de metri din teritoriul sau. IDF a spus ca tunelul are peste 4 km, a fost construit din beton armat și pot trece prin el chiar și vehicule mici,…

- Cadavrul unui barbat din Irlanda a fost descoperit, la 20 de ani dupa ce murise, de lucratorii de la deratizare trimisi de primarie sa omoare sobolanii din locuinta. Trupul zacuse in pat doua decenii acoperit cu o patura. Desi avea rude, nimeni nu l-a cautat in tot acest timp, relateaza Mirror. Angajatii…

- O noua cercetare dezvaluie pentru prima data modul in care celulele canceroase ocolesc o terapie comuna impotriva cancerului, si cum ar putea fi dezvoltate medicamente tintite pentru a opri acest mecanism, potrivit news.roCercetatorii de la Universitatea New South Wales si Universitatea Tehnologica…

- In timp ce se bucura de o vacanța in Milano, Maisie Lewis a observat primele semne ale unei probleme de sanatate. La intoarcerea acasa, a incercat sa se trateze pentru o infecție urinara. Starea ei s-a deteriorat, astfel incat a consultat un medic, potrivit informațiilor din Mirror.Dupa ce a primit…

