Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei, in parteneriat cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane și Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, anunța deschiderea expoziției itinerante „Jandarmeria Romana 1850-2020” la sediul Muzeului de Istorie,…

- Incepand din octombrie, sunt programate sa inceapa turneele din cadrul Campionatelor Naționale de juniori, sezonul 2021-2022, primele categorii de varsta fiind U13 și U16 (masculin și feminin).Ținand cont de situația epidemi-ologica din Romania și de faptul ca riscul apariției infectarii cu COVlD-19…

- Expoziția „Jandarmeria Romana 1850 - 2020”, la Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște se deschide marți, 12 octombrie 2021, la ora 13:00 The post Expoziția „Jandarmeria Romana 1850 – 2020” first appeared on Partener TV .

- Expozitia-eveniment „Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane” va fi deschisa publicului in perioada 1 octombrie 2021 - 27 februarie 2022, la Muzeul National de Arheologie din Madrid, putand fi vizitata in mod gratuit pe toata durata acesteia, anunta Muzeul National de Istorie a…

- Binecunoscutul om de cultura dambovilean, Victor Petrescu, a primit din partea președintelui Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, o diploma de excelența și o placheta aniversara pentru contribuția pe care a avut-o la promovarea valorilor spirituale in randul comunitații locale.Organizata…

- Din dorința de a costitui cat mai rapid comisiile și colegiile centrale care vor funcționa pe durata mandatului 2021-2024, Federația Romana de Baschet solicita tuturor structurilor sportive afiliate sa timita propuneri nominale pentru stabilirea componentelor acestora. Astfel, pana in data de 10 septembrie…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște organizeaza anul acesta, cea de-a VlII-a ediție a Bienalei Naționale de Gravura „Gabriel Popescu”, ce poarta numele primului mare gravor, nascut pe meleaguri dambovițene, care a locuit și a creat in casa cu atelier…

- Noul protocol medical a fost aprobat miercuri, 14 iulie 2021, prin decizie de Comitet de Urgenta.Avand in vedere noile modificari privind desfasurarea competitiilor sportive descrise in HCNSU nr. 44 din 07.07.2021, Federatia Romana de Fotbal a modificat „Protocolul medical pentru desfasurarea competitiilor.Astfel,…