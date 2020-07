Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor a crescut și el cu 7.360 in 24 de ore, cea mai mare cifra inregistrata din 10 mai și pana in prezent, scrie duminica BBC News.Bilanțul cazurilor de infecție cu coronavirus a crescut cu 260.000 in ultimele 24 de ore in lume, un record negativ, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații…

- Statele Unite ale Americii au atins, marți, pragul de 3 milioane de imbolnaviri cu COVID-19, potrivit cifrelor prezentate de worldmeters.info, noteaza Mediafax.Cu peste 50.000 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in 24 de ore, SUA au ajuns la 3.040.833 de infectari, fiind de departe tara cu cele mai…

- Statele Unite au atins, marti, pragul de 3 milioane de imbolnaviri de COVID-19, potrivit cifrelor prezentate de worldmeters.info citat de Mediafax. Cu peste 50.000 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in 24 de ore, SUA a ajuns la 3.040.833 de infectari, fiind de departe tara cu cele mai mult persoane…

- Epidemia de COVID-19 nu da semne ca se potolește, iar Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca unele țari ar putea fi nevoite sa reintroduca restricții, noteaza CNBC.Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat sambata un nou record negativ al cazurilor de infecție cu noul coronavirus - 212.326…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus confirmate la nivel mondial este de aproximativ 5 milioane, iar cel al deceselor a depasit 328.000, potrivit datelor Johns Hopkins University. Potrivit universitatii americane, pana in prezent au fost raportate 4.999.981 de contaminari si…

- Potrivit universitatii americane, pana in prezent au fost raportate 4.999.981 de contaminari si 328.169 de decese. Expertii in sanatate sustin ca numarul de cazuri este semnificativ mai mare, avand in vedere testarile efectuate si intarzierea raportarilor. Acest lucru, spun ei, se aplica si…

- Statele nucleare au cheltuit în 2019 suma record de 73 miliarde de dolari pentru arsenalele lor atomice, cu aproape 10% mai mult decât în anul precedent, conform raportului prezentat la Geneva de Campania Internationala pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), grup de organizatii laureat…

- Madonna, Bill și Melinda Gates, prinți, un rege, președinți și șefi de stat au participat luni la teledonul organizat de Bruxelles pentru finanța cercetarea și dezvoltarea unui vaccin pentru coronavirus, contribuind astfel la strangerea a 7,4 miliarde de euro, relateaza AFP, preluata de Hotnews. Statele…