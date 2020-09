A fost creată masca de protecție care nu aburește ochelarii Aceasta este dotata cu filtre de particule și ventilatoare alimentate de o baterie, rezolvand totodata și problemele legate de respirație. Principalul argument invocat de cei care contesta masura obligativitații purtarii maștii de protecție in anumite spații este legat de dificultațile de respirație puse pe seama acestui accesoriu. Specialiștii spun insa ca un oarecare disconfort […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

