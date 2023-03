Stiri pe aceeasi tema

- Este destul de greu pentru un superiaht sa treaca neobservat, dar acest nou concept de la Joseph Forakis Design a fost gandit special pentru a-i permite vasului sa se faca nevazut, scrie presa romana , cu referire la CNN.

- Volkswagen are de gand sa lanseze urmatorul vehicul electric pentru mase si deocamdata ne propune conceptul ID. 2all ca punct de pornire. Cel mai bine suna pretul sau, de 25.000 de euro. Volkswagen ID. 2all are o autonomie bunicica, de 450 de kilometri si are un design ce aminteste de apreciatul Golf.…

- Presedintele Comisiei de politica externa a Senatului a afirmat ca in urma vizitei efectuate la Viena de membri ai Comisiei, partea romana a reușit sa „sparga gheața” și ar putea ncepe discuțiile privind stabilirea agendei de lucru.

- Un barbat a fost arestat in provincia Hatay, din sudul Turciei, in timp ce incerca sa fure un bebelus dintr-un spital, profitand de haosul creat de cutremurele care au devastat sudul tarii, a relatat joi presa turca.

- A mai ramas o luna pana cand cel mai așteptat festival de la munte, Massif, iși va deschide porțile. Incepand de astazi, fanii festivalului pot vedea programul pe scene și iși pot achiziționa biletele pe zile la prima ediție Massif, care va avea loc in Poiana Brașov, in perioada 3-5 martie. Virgin Radio…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre Nicolae Ciuca prezidentiabilul PNL ca foarte probabil va fi, pentru ca liderul PNL corespunde profilului descris. El afirmase ca PNL va sustine pentru functia de presedinte un lider puternic,…

- Emil Strainu, general de armata in rezerva și fondator al Asociației pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate, a vorbit despre ipoteza unei invazii extreterestre, in contextul aparției clipului video cu așa-zise OZN-uri. Iata ce spune generalul despre extraterestri!