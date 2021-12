Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a anunțat ca in cadrul ședinței Comisiei Tehnico-Economice a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost avizata varianta 1 de traseu, din cele patru propuse inițial. pentru Varianta de Ocolire Timișoara Vest. Varianta de traseu avizata in…

- CNAIR a avizat in sfarșit varianta de traseu pentru Centura Timișoara Vest. A fost aleasa prima varianta din cele patru propuse, astfel ca șoseaua de ocolire prin vestul Timișoarei va trece prin Sacalaz și Utvin. Va avea aproape 14 km și patru noduri rutiere.

- Comisia Tehnico-Economica a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avizat varianta 1 de traseu (din cele patru propuse initial) pentru Varianta de Ocolire Timisoara Vest, a anuntat miercuri Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), conform agerpres. Potrivit…

- ”Este prima mea iesire ca ministru al Transporturilor si era normal sa ajung in Timisoara si nu e vorba ca sunt subiectiv, ci ca stiu ca Timisoara a avut intotdeauna marea suferinta a lipsei infrastructurii. Am avut o intalnire cu o parte din structurile aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor,…

- La a doua rectificare bugetara din acest an, potrivit proiectului publicat miercuri seara pe site-ul MF, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor vor primi cei mai multi bani. Cele mai semnificative scaderi se vor inregistra la Ministerul Agriculturii, Ministerul…

- Grindeanu vrea sa transmita live cu ajutorul dronelor lucrarile la autostrazi. Potrivit ministrului Transporturilor din viitorul guvern Ciuca, romanii pot observa, in direct, stadiul lucrarilor de pe șantiere. Sorin Grindeanu a declarat la audierile din Parlament ca una dintre primele masuri pe care…

- Necesarul de investitii in dezvoltarea infrastructurii nationale de transport pentru urmatorii 10 ani este de 80 de miliarde de euro, a declarat ministrul interimar al Transporturilor, Dan Vilceanu. UE, prin Pactul Verde, urmareste reducerea cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de sera din transporturi…

- Lucrarile la viitoarea Centura de sud a Timișoarei sunt gata in proporție de peste 35 la suta. Varianta de ocolire sud a orașului, in lungime de 25 de kilometri, va face legatura pe direcțiile Reșița – Voiteg – Timișoara, Serbia – Moravița – Deta – Timișoara și mai departe spre Arad, respectiv Lugoj,…