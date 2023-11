Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a averizat ca o escaladare a conflictului dintre Israel și Hamas ar putea duce la o creștere abrupta a prețurilor pentru petrol și alte materii prime. Intr-un raport citat de CNN, Banca Mondiala afirma ca impactul conflictului a fost limitat pana acum: prețurile petrolului au crescut…

- Uncia de aur s-a tranzacționat luni aproape de 2.000 de dolari, dupa ce a depașit acest prag saptamana trecuta pentru prima data din luna mai – in condițiile in care invazia terestra a Israelului in Gaza pare sa fie mai precauta decat se prefigura inițial. Vineri, cotația lingoului a urcat cu 1,1%, …

- Iarna severa anunțata de ANM: Valuri de aer polar aduc ninsori timpurii. Prognoza meteo pe urmatoarele 3 luni Iarna severa anunțata de ANM: Valuri de aer polar aduc ninsori timpurii. Prognoza meteo pe urmatoarele 3 luni Se preconizeaza o iarna grea in Romania conform prognozei meteo a Administrației…

- Mircea Geoana, numarul doi in NATO, a declarat, in exclusivitate pentru Adevarul, ca Alianta urmareste cu atentie situatia din Orientul Mijlociu, fiind preocupata de riscul de escaladare a conflictului si de generarea unor potentiale atentate teroriste.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o actualizare a prognozei meteorologice pentru urmatoarele patru saptamani și a furnizat informații despre momentul cand se va instala iarna in Romania, dar și despre cum va fi vremea in luna noiembrie.

- Economistii si analistii prognozeaza noi efecte de unda ce vor fi resimtite la nivel global in urma conflictului din Orientul Mijlociu si asteapta sa vada daca situatia se va extinde si in alte tari, cu potentialul de a accelera cresterea pretului la petrol si fuga capitalurilor spre activele de refugiu,…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situatia din Orientul Mijlociu si problema palestiniana va avea loc duminica, in urma violentelor dintre Israel si Hamas, a anuntat sambata Organizatia Natiunilor Unite, transmite AFP. La randul sau, secretarul general al ONU, Antonio…

- ”The New York Times”, citand inalți responsabili militari americani, anunța ca pierderile umane in razboiul dus de Rusia contra Ucrainei sunt de ambele parți in conflict considerabile. In total, circa 500.000 de militari ruși și ucraineni au fost uciși sau raniți in cele 18 luni de la invadarea Ucrainei.…