- Sambata, 10 iulie 2021, milioane de telespectatori romani vor fi cu ochii pe Survivor Romania. Cel mai iubit reality-show produs in Romania și filmat in Republica Dominicana ajunge la bun sfarșit, iar in lupta pentru trofeul sezonului 2 sunt Zanni, Marius Craciun și Andrei Dascalu. Cați bani primește,…

- Drumul ei in competiția din Republica Dominicana a luat sfarșit! Maria Chițu a fost eliminata de la „Survivor Romania” chiar inainte de marea finala, in ediția din 9 iulie. Razboinica a afacut și cateva declarații. Cea de-a doua semifinala „Survivor Romania” i-a trimis pe Maria Chițu și pe Zanni la…

- Pentru ea, competiția „Survivor Romania” a luat sfarșit! Elena Marin a fost eliminata in ediția din 8 iulie, chiar in semifinalele concursului. Faimoasa a izbucnit in lacrimi cand a auzit verdictul dat de prezentatorul Daniel Pavel. Aventura din Republica Dominicana a luat sfarșit pentru Elena Marin…

- Marea finala de la Survivor Romania sezonul 2 se va ține sambata, 10 iulie, de la 20.00 la Kanal D. S-a aflat deja cine este concurentul favorit de public pentru caștigarea marelui premiu de 50.000 de euro și trofeul Survivor. Maria Chițu, Zanni, Elena Marin, Marius Craciun și Andrei Dascalu duc ultima…

- Pe 10 iulie 2021 are loc marea finala Survivor Romania, emisiune difuzata de Kanal D! Telespectatorii se intreaba cine caștiga show-ul, avand in vedere faptul ca toți concurenții ramași au șanse egale. Cei care se lupta pentru marele premiu sunt Maria Chițu, Marius Craciun, Elena Marin, Zannidache,…

- Elena Marin e in pericol de eliminare de la „Survivor Romania”. Concurenta din echipa Faimoșilor se teme ca poate parasi competiția din Republica Dominicana și ca poate rata marea finala care se apropie cu pași repezi. Faimoșii au pierdut in fața Razboinicilor al doilea joc de imunitate de saptamana…

- Ediția de joi seara, 10 iunie, a fost una cu surprize pentru echipa Razboinicilor de la „ Survivor Romania ”. Dupa luni de zile in care nu au luat contact cu tehnologia, concurenții s-au bucurat de mancare buna și filme in Dominicana. Albert Oprea, Maria Chițu, Andrei Dascalu și Marius Craciun au ramas…

- Adelina Damian a fost eliminata de la „Survivor Romania” in ediția din 6 iunie. Concurenta din echipa Razboinicilor a primit cele mai puține voturi din partea publicului și a fost nevoita sa paraseasca competiția. In cursa pentru votul publicului in aceasta saptamana la „Survivor Romania” au intrat…