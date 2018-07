A fost adoptată ordonanţa pentru gestionarea deşeurilor provenite din ambalaje "Este un act normativ in concordanta (...) cu reglementarile europene in domeniu, precum si cu obiectivele Planului national de gestiune a deseurilor. Este o conditionalitate ex-ante pe care Romania nu o indeplinise, este singura pentru care Romania a primit o scrisoare din partea CE si daca nu se adopta astazi acest act normativ, Romania risca sa primeasca sanctiuni", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului. El a mentionat ca premierul Viorica Dancila a discutat despre acest subiect in recenta vizita pe care a efectuat-o la Bruxelles. Barbu a adaugat ca aceasta tema este si in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

