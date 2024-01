Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație in care a fost implicat un autoturism din Vrancea s-a produs, in urma cu puțin timp, pe DN2, pe raza judetului Buzau. In autoturism, un microbuz aparținand unui club de judo, se aflau 7 copii. A fost declanșat Planul roșu de intervenție. Vom reveni cu informații. Articolul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 Buzau-București, la ieșire din municipiul Buzau, județul Buzau, s-a produs o coliziune in care au fost implicate doua autoturisme și un microbuz. Potrivit primelor informații, șase persoane au suferit leziuni, ce primesc…

- Autoritatile din Buzau au activat, vineri, Planul Rosu de Interventie, in unui accident in care au fost implicate mai multe masini.Un microbuz și doua autoturisme au fost implicate intr-un accident pe DN2, in județul Buzau. Șase persoane au fost ranite. Centrul Infotrafic anunța ca pe DN2…

- Patru persoane, inclusiv un copil de 3 ani, au fost ranite, in urma unui accident produs duminica pe DN 11, in localitatea Oitusz, din judetul Covasna, fiind activat Planul rosu de interventie.”Pe DN 11, in zona localitatii Oituz, judetul Covasna, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Accident grav pe DN 1A Crevedia. Din primele date este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme și un microbuz de transport persoane. In urma impactului, 3 persoane, respectiv un pasager din microbuz, un pasager dintr-un autoturism și o conducatoare auto, au fost transportate la spital pentru…

- Accident rutier in care este implicat un microbuz, la Crevedia, pe DN 1A. S-a activat PLANUL ROȘU de INTERVENȚIE . Potrivit ISU Dambovița, la locul evenimentului au fost alocate 8 ambulanțe SMURD, o autospeciala pentru transport victime multiple, un echipaj de descarcerare, o autospeciala de stingere,…

- Incident pe o șosea din Vaslui, cu puțin timp in urma. Un autocar in care se aflau 40 de pasageri s-a rasturnat pe DN24, in peajma localitații Sarbi. A fost activat Planul rosu de interventie. Potrivit primelor informații, victimele au ieșit singure din autocar.

- Un microbuz a fost implicat intr-un accident rutier luni dimineața in județul Galați, iar autoritațile au activat planul roșu de intervenție. Opt persoane au fost ranite, una fiind incarcerata.