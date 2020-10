Stiri pe aceeasi tema

- Silvio Berlusconi a fost testat pozitiv pentru coronavirus, iar potrivit medicului sau, politicianul nu ar fi supravietuit in timpul crizei sanitare. Intr-un interviu acordat postului de televiziune La7, medicul a confirmat ca gradul de infectie de care sufera Berlusconi este ridicat, anunța MEDIAFAX.In…

- O profesoara bolnava de Covid a murit in timpul unui curs online, in fața a 40 de studenți, in Argentina. Aproximativ 40 de studenți urmareau cursul online al Paolei De Simone despre istoria secolului XX, cand aceasta a incetat la un moment dat sa mai interacționeze, scrie Digi24.ro .

- Aproximativ 40 de studenți urmareau cursul online al Paolei De Simone despre istoria secolului XX, când aceasta a încetat la un moment dat sa mai interacționeze. Citește întreaga știre pe Digi24.

- Așteptarea a luat sfarșit. Emisiunea ”Mireasa”, care a ajuns la al doilea sezon, a debutat pe micile ecrane la Antena 1, iar șase baieți au intrat in casa dornici sa-și cunoasca marea dragoste.

- Tragedie de proporții in China, acolo unde 29 de oameni au murit, in urma prabușirii unui restaurant. Alte zeci de persoane au fost ranite, iar autoritațile incearca acum sa descopere cum s-a putut intampla un astfel de dezastru.

- Un barbat din Brest, in varsta de 44 de ani, Ghennadi Shutov, a murit la spitalul militar din Minsk, dupa ce a fost impușcat la cap, pe 11 august, in timpul rotestelor din oraș. Informația a fost confirmata de rudele victimei, pentru site-u Tut.by.

- Explozia din Beirut a prins-o pe Rim Sbeiti, o romanca stabilita in Liban, in masina, chiar in mijlocul iadului. Tanara povesteste ca oamenii alergau plini de sange fara directie si strigau dupa ajutor. Rim a reusit sa scape teafara, insa fost in stare de soc mai bine de doua ore, potrivit Mediafax.

- Directiile de Sanatate Publica Arad si Timis au demarat o ancheta, dupa ce o femeie, insarcinata, diagnosticata cu COVID - 19, a decedat in urma unui stop cardio-respirator, in ambulanta care o transfera de la Arad, la Timisoara.