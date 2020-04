Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a primit mai multe plangeri in aceasta perioada, inclusiv pentru intenția Guvernului de a excepta credincioșii ortodocși de la restricțiile severe impuse pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Președitele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a scris joi, pe Facebook, un mesaj in care il ataca pe Klaus Iohannis, dupa ce președintele a criticat partidele care au pus condiții in Parlament pentru prelungirea starii de urgența. „Sa o lase mai ușor cu amenințarile ca nu e Fuhrer ci, inca, Președintele…

- ALDE a prezentat, pe Facebook, modul in care au acționat președintele Klaus Iohannis și Guvernul Orban cu privire la pandemia de coronavirus. Partidul condus de Calin Popescu Tariceanu a punctat ca, deși erau semnale evidente ca noul tip de coronavirus va afecta puternic Romania, Klaus Iohannis susținea…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, considera ca președintele Klaus Iohannis vrea sa se extraga din gestionarea crizei coronavirusului, odata cu semnarea decretului pentru declararea starii de urgența. Tariceanu arata ca acest decret este unul ”cețos” și prezinta multiple semne de intrebare.Citește…

- "Domnul Cițu era ieri hotarat sa-și asume mandatul de prim-ministru. Știu asta foarte sigur! Ce s-o fi intamplat in ultimele ore? Cine și ce jocuri face? Țara are nevoie de un guvern stabil. O majoritate se contura sa susțina instalarea guvernului. Lumea se pregatește sa lupte cu criza de…

- Klaus Iohannis le transmite romanilor pe facebook ca nu exista niciun motiv real de panica și cere mass-media sa trateze cu responsabilitate subiectul. „Dragi romani, Este normal sa tratam cu toata seriozitatea situația generata de apariția cazurilor de coronavirus in Europa și de…

- "Acest circ absurd cu Bufonul Orban trebuie sa inceteze imediat! Romania are nevoie imediat de un Guvern profesionist- care sa ia imediat masuri in interesul romanilor ( nu al PNL)!", a scris Ponta pe Facebook. Si Marcel Ciolacu a reactionat dupa ce CCR a admis sesizarea PSD, afirmand ca…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, luni, ca exista conflict juridic intre presedinte Klaus Iohannis si Parlament privind desemnarea liderului PNL Ludovic Orban in functia de premier, anunta Romania TV. Președintele Iohannis va fi obligat sa trimita Parlamentului o noua propunere…