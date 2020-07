Parintele Arsenie Papacioc: Noua ani de la plecarea sa la cele vesnice

Marele duhovnic ortodox roman s a nascut la 13 august 1914, in satul Misleanu, comuna Perieti, judetul Ialomita.Parintele Arsenie Papacioc s a stins din viata in 19 iulie 2011, la Manastirea Sfanta Maria Techirghiol, in obstea monahala careia i a fost indrumator… [citeste mai departe]