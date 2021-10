Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de tineret a Moldovei a obținut prima victorie in preliminariile Campionatului European din 2023. Discipolii lui Ștefan Stoica au invins Țara Galilor cu 1-0 in meciul disputat la Orhei.

- Sportul Simleu Silvaniei nu a pierdut niciun meci in campionat in actualul sezon, inregistrand doua remize in primele doua runde si doua victorii in etapele trei si patru. Dupa succesul din etapa trecuta, obtinut pe terenul Zalaului, echipa condusa de Dacian Nastai s-a impus sambata cu un categoric…

- Lucrurile funcționeaza de minune la FC Buzau sub comanda profesorului Cristi Pustai, genul de antrenor care tace și face. Și face totul foarte bine chiar, drept dovada parcursul aproape fara greșeala al echipei din Crangul Buzaului. Extrem de modest și de realist, Pustai a construit o adevarata echipa…

- Echipa de fotbal Unirea Dej s-a impus cu 2-0 la Giurgiu, in confruntarea cu Astra, și a obținut prima victorie in deplasare din acest sezon de Liga 2. Partida dintre Astra Giurgiu și FC Unirea Dej – care s-a disputat azi, cu incepere de la ora 11, pe Stadionul ”Marin Anastasovici” din Giurgiu – a contat…

- Echipa naționala de fotbal pe plaja a Moldovei se descurca bine la turneul de promovare al Campionatului European, Divizia B. In cel de-al doilea meci al competiției desfașurate la Figueira da Foz, in Portugalia, "tricolorii" au invins reprezentativa Cehiei cu 2-1.

- Echipa nationala de fotbal pe plaja a Moldovei a debutat cu o victorie la turneul de promovare al Campionatului European la fotbal pe plaja, Divizia B. "Tricolorii" au invins reprezentativa Suediei cu scorul de 5-3 pe plaja Figueira da Foz, Portugalia.

- Echipa nationala de tineret a Republicii Moldova a suferit prima infrangere in preliminariile Campionatului European de fotbal din 2023. Tinerii "tricolori" au pierdut meciul de pe teren propriu cu reprezentativa similara a Bulgariei.

- Selecționerul naționalei de tineret a Moldovei, Ștefan Stoica, se confrunta cu probleme de lot inaintea meciului cu reprezentativa similara a Bulgariei din preliminariile Campionatului European de fotbal din 2023.