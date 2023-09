Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, patronii statiei GPL din Crevedia au fost arestati! Ionuț Doldurea și Cosmin Stinga vor ramane in spatele gratiilor pentru 30 de zile, dupa ce procurorul Marius Iacob, cel care ancheteaza dosarul exploziilor si incendiului de la Crevedia, a cerut instantei ca cei doi afaceriști…

- Vineri este prima zi de școala in Ucraina, intr-un context cumplit. Peste 1300 de școli distruse, afirma UNICEF. Doi din cinci elevi nu vor putea merge la cursuri, estimeaza organizația Salvați Copiii.

- Aparatorul tinerei care si-a ucis colega si i-a abandonat trupul intr-un parc din Mangalia, avocatul Cristian Ion, a declarat ca aceasta are sentimente de regret pentru fapta comisa, iar acestea se acutizeaza din ce in ce mai mult. Avocatul a mai transmis ca tanara se afla sub procedura expertizei psihiatrice…

- Loredana Atanasoaie va ramane in spatele gratiilor inca 30 de zile! Criminala din Mangalia care și-a ucis cu cruzime cea mai buna prietena, nu a contestat decizia magistraților din Constanța. Mai mult, tanara și-a recunoscut faptele in fața anchetatorilor.

- Pentru prima data de la inființare, Penitenciarul Jilava i-a introdus pe oamenii curioși intr-un tur pentru a vedea activitațile derulate zilnic de catre personalul instituției, precum și programele in care sunt implicate persoanele private de libertate.„Avem cea mai mare baza sportiva din sistemul…

- Pentru prima data de la inființare, Penitenciarul Jilava i-a introdus pe oamenii curioși intr-un tur pentru a vedea activitațile derulate zilnic de catre personalul instituției, precum și programele in care sunt implicate persoanele private de libertate.„Avem cea mai mare baza sportiva din sistemul…

- Inca un „șofer” cu cursuri de conducere la școala online. A platit 500 de euro și s-a ales cu dosar penal Politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Radauți Prut efectueaza cercetari cu privire la un cetațean polonez, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere…

- In urma cu mai bine de o luna, Daniel Balaciu a fost reținut de oamenii legii dupa ce și-a mutilat soția, pe Dana Roba, mama fetițelor lui, cu un ciocan. Make up artistul a ajuns in stare grava la spital, iar medicii nu ii dadeau prea multe șanse de supraviețuire. In prezent, barbatul suporta consecințele…