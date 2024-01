Valul 1 – partea a 2-a - ziua 8, 19 ianuarie 2024. Somnul si odihna sunt activitatile care ne incarca cel mai bine

Energia lunii in crestere se intensifica. Am trecut de patrar si intram in linie dreapta spre luna plina de pe 25 ianuarie. Totul devine foarte intens.Emotiile, gandurile,… [citeste mai departe]