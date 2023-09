Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 6-a a debutat joi, 14 septembrie 2023, de la ora 20:30, cu meciul dintre Concordia Chiajna și Steaua. A fost pentru prima data in acest sezon cand etapa a debutat cu un meci programat mai devreme de sambata, spre deosebire de sezonul trecut, de exemplu, cand cel puțin in primele runde nu exista…

- Sportivii de la ACS Odobești au participat in weekend-ul trecut la Etapa a 7-a a Campionatului Național de Enduro-Cross, desfașurata la Campulung Muscel. La categoria Quad -A,Tudor Alexandru a ocupat prima poziție a podiumului și se menține in lupta pentru titlul de campion național. La categoria Atv-A,…

- Cel mai recent control al Curții de Conturi la Primaria Bacau a scos la iveala mai multe nereguli, printre care și nerespectarea prevederilor legale la achiziția unui studiu de fezabilitate, in valoare de 50.000 de euro. Ziarul de Bacau a aratat, la inceputul anului, cum Primaria Bacau a achiziționat,…

- S-a deschis sectorul de lactate/branzeturi din piața centrala! Ne dorim ca majoritatea cetațenilor sa iși faca cumparaturile din piețele agroalimentare, iar pentru ca unul dintre segmentele principale ale pieței locale este sectorul de lactate/ branzeturi, am modernizat acest sector in piața centrala,…

- Intr-o competiție stransa, loturile reprezentative ale inspectoratelor județene pentru situații de urgența din Bacau, Botoșani, Iași, Neamț și Suceava s-au intrecut in patru probe care au demonstrat abilitațile și spiritul de echipa ale pompierilor. Probele la care au concurat pompierii au fost: “Scara…

- A patra etapa a acțiunii de dezinsecție va avea loc in noaptea de joi spre vineri, in aceasta saptamana, in Pitești! Primaria Municipiului Pitești informeaza ca joi, 27 iulie, de la ora 22:00, pana vineri, 28 iulie, la ora 05:00, se vor executa servicii de dezinsecție pentru combaterea populațiilor…

- Social Au fost afișate rezultatele finale la Bacalaureat / Notele dupa contestații in Teleorman iulie 7, 2023 10:01 Cu puțin timp in urma, pe portalul bacalaureat.edu.ro, au fost afișate rezultatele finale la examenul de Bacalaureat 2023. Notele obtinute in etapa de solutionare a contestatiilor…

- Pentru prima oara in istoria motocrosului romanesc, un pilot a participat la o etapa de Campionat European la clasa Quad. Acesta este un sportiv de la ACS Odobești – Alexandru Tudor. Concursul a avut loc sambata și duminica trecute in Polonia, la Gdansk, unde motocicliștii s-au intrecut in…