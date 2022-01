Un barbat, a carui identitate se dorește a fi anonima, a descoperit, cu ajutorul unui detector de metale, ceea ce se crede a fi una dintre primele monede de aur din Anglia care ar putea incasa in cateva zile aproximativ jumatate de milion de dolari. „Moneda din aur Henric al III-lea”, care a fost dezgropata de pe un teren agricol din Devon, sud-vestul țarii, a fost batuta in jurul anului 1257 și il infațișeaza pe fostul rege englez așezat pe un tron ornamentat, ținand in mana un glob și un sceptru. Este una dintre cele opt astfel de monede gasite pana acum, o parte din ele fiind expuse in diverse…