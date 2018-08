Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 16 ani din Capleni este cercetat de politisti dupa ce a furat cheia de rezerva a masinii parintilor sai, iar apoi a urcat la volan si s-a dus la plimbare cu autoturismul. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca, minorul a sustras cheia de rezerva care se afla in locuința…

- Un barbat, de 45 de de ani, a fost reținut de polițiști dupa ce a furat o mașina. Polițiștii municipiului Lugoj au identificat un barbat, de 45 de ani, banuit de furtul unui autoturism. Mai exact, in cursul zilei de ieri, barbatul a furat o mașina care se afla neasigurata pe strada Banatului, din Lugoj.…

- Batranica lovita de autoturism a suferit o fractura la una dintre maini fiind azvarlita la doi metri de sosea, dupa impact. The post O soferita este cercetata penal dupa ce a lovit o batrana cu masina si a fugit de la locul accidentului appeared first on Renasterea banateana .

- Unei femei din orasul Memphis, statul american Tennessee, i-a fost furata masina de catre barbatul cu care a iesit la cina in oras. The post Intalnire de cosmar: Barbatul cu care a iesit la cina i-a furat masina pentru a merge la film cu alta femeie appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie din Canada a ramas șocata cand a aflat ca a furat o mașina, pe care a și condus-o timp de doua saptamani prin oraș. Femeia credea ca a inchiriat defapt Nissan-ul pe care l-a condus. Oprindu-se la un supermarket pentru cateva cumparaturi, femeia a incurcat mașina inchiriata cu o alta, a pornit-o…

- Tanarul teribilist are 23 de ani si este cercetat in prezent pentru furt in scop de folosinta, conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si conducere a unui vehicul fara permis de conducere. A fost retinut si va fi propus astazi la arestare preventiva.

- Un tanar teribilist a reușit sa bifeze patru acuzații grave și dosar penal intr-o singura noapte. Baiatul de 17 ani din localitatea Craciunești, din Dambovița, ar fi sustras autoturismul de la bunicul sau. Dupa care s-a urcat baut la volan. In plus, nu avea nici permis de conducere. Mașina condusa de…

- Politistii timiseni cerceteaza doi tineri, de 17 si 19 ani, banuiti de furtul unui autoturism. In cursul zilei de ieri, in urma investigatiilor facute politistii Secției 2 Timișoara au identificat doi tineri, de 17 si 19 ani, banuiti de furtul unui autoturism de pe raza municipiului. In noaptea de…