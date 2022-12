A cui strategie pandemică a salvat cu adevărat vieți? Tragedia deceselor evitabile Ce țari au pierdut cei mai mulți oameni din cauza virusului? Sau din cauza consecințelor restricțiilor? Acum, in sfarșit, exista date clare și obiective care ies din ceața. Cea mai elocventa statistica se dovedește a fi cea mai simpla: mortalitatea din toate cauzele. Numaratoarea persoanelor care au murit, cand și unde poate fi folosita pentru […] The post A cui strategie pandemica a salvat cu adevarat vieți? Tragedia deceselor evitabile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

