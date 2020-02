Stiri pe aceeasi tema

- Inca 10 persoane din Bistrița-Nasaud s-au adaugat celor 42 deja izolate la domiciliu și monitorizate de medicii DSP. Vineri, numarul total a ajuns la 52, persoane care s-au reintors din Italia, dar și familiile acestora. Numarul persoanelor izolate la domiciliu și aflate in monitorizarea Direcției…

- Instituția Prefectului din județul Brașov a transmis un mesaj pe pagina oficiala de Facebook, in aceasta dimineața, cu privire la coronavirus. Situația din județul Brașov in aceasta dimineața, conform Direcției de Sanatate Publica: 0 infectați, 0 carantinați, 78 de persoane autoizolate la domiciliu.…

- Directia de Sanatate Publica Calarasi a anuntat ca la nivelul judetului nu exista niciun caz confirmat si niciun caz suspect de infectie cu noul coronavirus (Covid-19), insa s-a luat decizia de autoizolare la domiciliu a 26 persoane.

- Direcția de Sanatate Publica Alba informeaza ca la nivelul județului nu exista niciun caz confirmat și nici un caz suspect de infecție cu noul coronavirus (Covid-19), insa s-a luat decizia de autoizolare la domiciliu a 116 persoane. In cazul unui pacient s-a impus carantinarea in spital, conform procedurii,…

- Ministerul Sanatații a emis astazi Ordinul ministrului Sanatații prin care toate pesoanele care vin din zonele infectate cu coronavirus vor intra in carantina. Ministerul Sanatații a emis astazi Ordinul ministrului Sanatații pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situația de urgența…

- La nivelul judetului Iasi, situatia persoanelor care au calatorit in zonele de risc este urmatoarea: - 182 de persoane izolate la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, fara simptomatologie specifica. Aceste persoane sunt monitorizate zilnic de catre medicii epidemiologi din cadrul Directiei de Sanatate…

- Astfel ca:– au fost identificate in județ 6 locații pentru carantina, cu un numar de 197 de locuri, care indeplinesc cerințele igienico-sanitare, putand fi utilizate in cazul in care situația o va impune– totalul persoanelor evaluate medical la sosirea pe aeroport este de 751 de persone,…

- Un numar de 4 persoane sunt izolate la domiciliu, de 2 zile, in judetul Calarasi, dupa ce s-au aflat in zone din Italia unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus. Conform directorului executiv al Directiei de Sanatate Publica din Calarasi, Cezar Radulescu, in prezent nu exista niciun caz…