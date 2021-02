A crescut numărul angajaților la stat. Totalul bugetarilor ajunge la 1,24 milioane Numarul angajaților la stat a crescut cu 14.000 in 2020, ajungandu-se astfel la un total de peste 1,20 milioane de persoane. Romania avea la sfarsitul anului trecut un numar de 1,249 milioane de salariati bugetari, angajati in institutii si autoritati publice, in conditiile in care Guvernul a angajat in ultimele doua luni din 2020 aproape 9.000 de persoane, arata datele publicate de Ministerul de Finante, relateaza Mediafax. Acestea nu au fost singurele angajari realizate de institutiile statului in cursul anului trecut. In octombrie 2019, ultima luna inainte de alegerile prezidentiale, numarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

