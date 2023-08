Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunta ca Executivul a adoptat, in sedinta de joi, unele masuri pentru organizarea retelei de profil oncologic din tara, cu accent pe abordarea multidisciplinara, astfel incat sa existe o practica medicala uniforma."Guvernul a completat pachetul…

- Prima plata aferenta cererii numarul 2 din PNRR va veni in Romania in prima jumatate a lunii septembrie si se ridica la aproximativ 2,7 miliarde de euro, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, spune ca este de o saptamana in cladirea Guvernului si inca nu s-a intalnit cu robotul ION, consilierului guvernamental bazat pe AI. ION a fost lansat in luna martie a anului trecut, in cadrul unu proiect gestionat de ministerul Cercetarii, Inovarii…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a prezentat datele de la Ministerul de Interne, cu situatia controalelor in centrele de asistenta sociala pentru persoane varstnice, copii și persoane cu dizabilitati. ”Aceste verificari sunt incheiate in proportie de 97%, in 40 de judete controalele…

- Noul purtator de cuvant al Guvernului, cunoscutul jurnalist TVR Mihai Constantin, a fost intrebat la primul sau briefing daca știe ceva despre relocarea robotului Ion, avand in vedere ca noul ministru al Digitalizarii, Bogdan Ivan, i-ar fi recomandat premierului Marcel Ciolacu sa nu

- Din cele peste 59.000 de persoane rezidente in centrele investigate, 627 au fost relocate, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin.Intrebat ce s-a intamplat cu persoane varstnice scoase din azilele investigate, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin a spus…

- Mihai Constantin, jurnalist la TVR vreme de 20 de ani, va fi noul purtator de cuvant de la Palatul Victoria. Premierul Marcel Ciolacu a decis sa numeasca un nou purtator de cuvant al Guvernului, iar alesul este jurnalistul TVR, Mihai Constantin. Acesta il va inlocui pe Dan Carbunaru, cel care a fost…

- Autoritațile au pus ochii pe concediile medicale ale romanilor. Care par a fi prea multe, tocmai de aceea se fac verificari. Conform Raportului de activitate al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate pentru anul 2022, numarul certificatelor de concediu medical a fost asemanator cu cel din anul 2021,…