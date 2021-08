Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii și-au consolidat duminica controlul asupra nordului Afganistanului, capturând alte trei capitale de provincie, inclusiv marele oraș Kunduz, într-o mare ofensiva pe care armata pare incapabila sa o opreasca. Este a cincea capitala de provincie care cade în mâinile insurgentilor…

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii, arata Agerpres. "Guvernul…

- Talibanii au cucerit duminica capitalele provinciilor nordice Kunduz si Sar-e-Pol, care se adauga altor doua capitale regionale preluate in aceasta saptamana, primele care au cazut in mainile insurgentilor de la inceputul fazei finale a retragerii trupelor straine in luna mai, informeaza EFE potrivit…

- Talibanii au preluat sambata controlul in orasul Sheberghan (nord), care devine a doua capitala provinciala ce cade in mainile rebelilor in mai putin de 24 de ore, relateaza AFP si dpa. "Din nefericire, talibanii au cucerit orasul Sheberghan", a declarat pentru France Presse Qader Malia, viceguvernator…

- Forțele afgane se lupta sa impiedice caderea primului oraș capitala de provincie in mainile talibanilor, care și-au intensificat atacurile in timpul weekend-ului, scrie The Guardian. Pierderea unei capitale de provincie ar fi o lovitura majora pentru guvernul afgan, care a promis ca le va apara cu orice…

- Talibanii controleaza in prezent circa o treime din teritoriul Afganistanului, numeroase teritorii fiind cucerite in contextul retragerii fortelor occidentale dupa 20 de ani de razboi, relateaza The Sun.

- Talibanii se pregatesc sa preia controlul Afganistanului dupa aproape 20 de ani de cand au fost alungati de la putere in urma interventiei militare americane, laudandu-se ca i-au "invins" pe americani, comenteaza AFP.