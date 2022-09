Accident mortal in Banatul Montan. Marti dupa-amiaza, la ora 12.14, pe DJ 608A, in afara localitații Borlova s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unui tanar de 19 ani. Din primele cercetari s-a stabilit ca, in timp ce un tanar de 19 ani, din Borlova, conducea un autoturism din direcția Stațiunea Muntele Mic catre ... The post A cazut cu masina in parau si a ramas incarcerat! Tragic accident in care un tanar de 19 ani a murit appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .