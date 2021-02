Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a facut primele declarații, dupa ce Bianca Dragușanu a facut publice o serie de imagini cu ea avand fața invinețita. Dupa ce blondina și-a acuzat fostul soț de violența domestica, afaceristul a ripostat, spunand varianta lui de poveste, la Xtra Night Show.

- Bianca Dragușanu a povestit scene cutremuratoare din timpul casniciei cu Alex Bodi. Dupa ce a publicat mai multe imagini in care are fața umflata și plina cu vanatai, blondina a venit in platoul Xtra Night Show și vorbit despre bataile pe care le-a fi luat de la afacerist.

- Bianca Dragușanu continua seria dezvaluirilor la Antena Stars! Dupa ce a susținut public in timpul emisiunii Xtra Night Show ca se teme de Alex Bodi, blondina a povestit ca ajunsese in culmea disperarii din cauza lui. Exasperata de o cearta cu el care a avut loc anul trecut, diva a marturisit ca la…

- Bianca Dragușanu a venit in platoul Xtra Night Show și a facut o serie de dezvaluiri privind imaginile pe care le-a publicat, in care avea fața tumefiata. Blondina susține ca a decis sa faca acest lucru pentru a impiedica un eventual șantaj, deși a incercat sa le țina ascunse timp de doi ani și jumatate.…

- Bianca Dragușanu a recunoscut in direct, la Xtra Night Show, ca ii este frica de Alex Bodi! Focoasa blondina a susținut in cadrul emisiunii ca intre ei doi ar fi existat mai multe episoade de violența, motiv pentru care diva se teme de posibilitatea ca afaceristul sa intre peste ea in casa. Detalii…

- Alex Bodi pare sa fi innebunit de gelozie, de cand fosta sa nevasta, Bianca Dragușanu, a fost surprinsa la Istanbul, in compania unui milionar turc. Afaceristul nu mai are liniște in spatele gratiilor și se comporta de parca actuala sa iubita, Daria Radionova, nici nu ar exista la mijloc. El și-a pus…

- Incurcate-s caile dragostei, iar Alex Bodi știe asta cel mai bine! Afaceristul o vrea pe Bianca Dragușanu inapoi, dar ii trimite buchete de trandafiri din inchisoare Dariei? Rusoiaca l-a dat de gol! Celebrul milionar, intre fosta soție și actuala iubita!

- Chiar daca s-au desparțit in urma cu mai mult timp și teoretic nu ar mai avea de imparțit nimic, Alex Bodi a sunat-o din inchisoare pe fosta lui partenera, Bianca Dragușanu! Noi avem inregistrarea audio, iar Bianca Dragușanu a recunoscut ca a fost agresata de afacerist!