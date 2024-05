Stiri pe aceeasi tema

- Tavi Colen a fost invitat la emisiunea „40 de intrebari cu Denisei Rifai”, unde a vorbit și despre situația lui financiara. Artistul are o avere impresionanta și peste un milion de euro caștigați.Tavi Colen debuta in urma cu peste patru decenii la „Cantarea Romaniei” și, de atunci, artistul a continuat…

- Razboiul pe titulatura trupei Talisman e in toi! Dupa ce Alin Oprea a dezvaluit, in premiera pentru Click!, ca el a fost cel care a dat numele trupei Talisman, replica lui Tavi Colen nu se lasa așteptata, noteaza click.ro. Tavi Colen debuta in urma cu peste patru decenii la „Cantarea Romaniei” și, de…

- In urma cu ani de zile, Alin Oprea și Tavi Colen formau o echipa redutabila pe scena. Cei doi au fost soliștii trupei Talisman, dar drumurile lor s-au separat definitiv in anul 2006. La mai bine de 18 ani, de la desparțire, Alin Oprea a rupt, in premiera, tacerea și a spus adevarul gol-goluț despre…

- In urma cu ani de zile, Alin Oprea și Tavi Colen formau o echipa redutabila, ca soliști ai trupei Talisman. Alin Oprea a dezvaluit, in exclusivitate pentru Click!, adevaratele motive care au dus la destramarea trupei.

- Alin Oprea a dezvaluit cine a platit pentru nunta cu 500 de invitați pe care a avut-o anul trecut cu Medana. Cantarețul a oferit explicații in contextul in care conturile lui bancare cu fosta soție erau blocate, partajul nu fusese finalizat. Invitat in emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Alin…

- Alin Oprea, co-fondatorul trupei Talisman, și Medana locuiesc la Cluj și sunt foarte fericiți. Cei doi au o casa ca in filme. Soția artistului a aratat pe rețelele de socializare cateva imagini din spectaculoasa vila.Cu un living spațios de 100 de metri patrați, decorat intr-un stil unic, interiorul…

- Atacul Iranului asupra Israelului a starnitt groaza in cazul oamenilor. O romanca din Israel a facut declarații despre ceea ce a trait in momentul in care s-a produs atacul. Oamenii se așteapta la scenarii de groaza in perioada urmatoare.

- Tavi Colen a avut o relație apropiata cu mama sa, de-a lungul vieții. Artistul a fost susținut in totalitate de cea care i-a dat viața, mai ales pe plan profesional și a ajuns acolo unde și-a dorit. Menționeaza ca femeia nu a avut studii, reușind sa faca doar gimnaziul, dar avea un simț organizatoric…