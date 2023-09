Seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, prof. dr. Horatiu Suciu, anunta, miercuri seara, prima implantare a unei inimi artificiale la un copil, in Romania, potrivit jurnalul.ro. „Se spune ca numai Dumnezeu poate patrunde in sufletul cuiva. Și așa este. Am mers azi dimineața […]