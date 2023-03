Acordul dintre Romania și Ucraina privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier, ținut la secret de Guvern, a aparut, subit, direct in Monitorul Oficial din 1 martie. Aflam, astfel, ca acordul era semnat deja din 18 noiembrie 2022 și ca lucrarile de dragare a canalului Bistroe nu puteau incepe fara permisiunea țarii noastre. Mai […] The post A aparut, subit, acordul cu Ucraina. Romania a permis dragarea canalului Bistroe first appeared on Ziarul National .