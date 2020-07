Stiri pe aceeasi tema

- Absența simptomelor nu inseamna neaparat și absența bolii in interiorul corpului. Unul dintre cele mai uimitoare lucruri despre COVID-19 este variabilitatea sa aproape imprevizibila in termeni de evoluție a bolii. Poți sa ai doua persoane cu caracteristici demografice identice, și una dintre ele ar…

- In cresterea armonioasa a unui copil de orice varsta, activitatile sporitve joaca un rol esential. In categoria activitatilor recreative indragite de copii se inscriu plimbarile pe bicicleta, pe care specialistii in sanatate le recomanda in mod dosebit. Cauti biciclete pentru copii, dar ai un buget…

- O echipa de cercetatori din Spania a gasit urme de COVID-19 in apa reziduala recoltata in Barcelona in martie 2019, cu 9 luni inainte de primele raportari oficiale de cazuri de infectare cu noul coronavirus la Wuhan, scrie ”El Mundo”. Probele de apa reziduala analizate de echipa de oameni de știința…

- Oamenii legii avertizeaza ca mare parte a furturilor de biciclete sunt comise prin taierea cu un cleste a lantului de prindere. Prin urmare, este de dorit sa alegeti un sistem antifurt cu protectie sporita, care sa nu poata fi rupt/taiat cu usurinta.

- China a prezentat o imprimanta 3D care racește obiectul la imprimare. Aceasta poate imprima, de asemenea, cu doua culori dintr-o singura duza. Compania Lotmaxx din Shenzhen lucreaza mult timp pentru a face imprimantele 3D de clasa mijlocie mai accesibile. Dar una dintre principalele probleme ale imprimantelor…

- Bicicleta devine, in țara noastra, un mijloc de transport din ce in ce mai utilizat, inlocuind cu succes mașina, deplasarea fiind astfel mult mai facila și economica. Cu toate acestea, proprietarii neglijeaza masurile de siguranța impotriva furturilor, iar infractorii profita la maxim de acest aspect.…

- Adrian Gavrila a avut inspirația sa monteze o camera de supravegherea care a filmat exact momentele in care mai multe persoane incercau sa fure o bicicleta din scara unui bloc, chiar in miezul zilei. Imaginile au fost postate pe Facebook și, așa cum suține Adrian Gavrila, vor fi predate și Poliției.…

- In cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din 2019, Hyundai a prezentat Concept 45, un prototip electric care anticipa direcția de design a constructorului asiatic. In urma cu cateva saptamani, Hyundai a prezentat Prophecy (foto), un alt concept dezvoltat pentru a indica noua filozofie estetica a companiei.…