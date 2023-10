Stiri pe aceeasi tema

- O planeta este atat de fierbinte incat are nori de cuarț ● Au fost depistate cauzele celui mai mare cutremur inregistrat vreodata pe Marte ● Algele erau consumate de europeni cel puțin de acum 8.000 de ani

- Cauza celui mai mare cutremur de pe Marte: oamenii de știința au facut anunțulOamenii de stiinta au descoperit cauza a celui mai mare cutremur inregistrat pe suprafata planetei Marte si au gasit o explicatie neasteptata, relateaza marti The Independent si EFE, relateaza Agerpres.Anul trecut, Marte…

- Armata israeliana a anunțat ca a raspuns cu foc de artilerie la lansarile de rachete din teritoriul libanez , a declarat purtatorul de cuvant Daniel Hagari pe platforma de socializare X. Jurnalistul libanez, Ali Hashem, a oferit detalii cu privire la atacurile venite din Liban dar și amanunte cu privire…

- Strada 8 Mai din municipiul Targu Jiu a fost inchisa dupa ce aparut o ridicatura in asfalt. La fața locului se afla echipaje ale pompierilor care efectueaza masuratori și pentru a stabili cauza exacta. Potrivit primelor informații, cauza ar putea fi o defecțiune la sistemul de alimentare cu apa. ISU…

- Eveniment Barbatul care a agresat polițistul local din Roșiori de Vede era sub influența drogurilor septembrie 4, 2023 12:15 Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Roșiori de Vede au intocmit dosar penal și efectueaza cercetari in cazul unui incident produs la data de 1 septembrie a.c., in jurul…

- Un incendiu puternic a izbucnit marți seara in parcul IOR (Alexandru Ioan Cuza), din sectorul 3 al Bucureștiului. Cauza incendiului din parcul IOR nu a fost descoperita in acest moment. Flacarile se intind pe o suprafața de sute de metri patrați, iar fumul se simte in mai multe zone ale Bucureștiului,…

- O jurnalista din Arad a vrut sa afle cateva informații despre taierea celui mai batran stejar din oraș, și a ajuns buna de plata. Primaria de acolo i-a cerut o taxa, pentru simplul motiv ca a cerut informații.

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la o casa din Ștefanești. Cauza incendiului a fost un generator al panourilor fotovoltaice montate pe cladire. Citește și: Agent de paza din Argeș, prins baut la post, la intrarea principala! In urma evenimentulu, a ars acoperișul construcției pe o suprafața de…