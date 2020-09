A apărut o nouă carte semnată de Daniel Săuca: „Aș vrea să vă rog” Sub egida ziarului Magazin Salajean a aparut o noua carte semnata de Daniel Sauca: „Aș vrea sa va rog”, cu o prefața de Carmen Ardelean. Volumul cuprinde o selecție din editorialele publicate de autor in perioada 2017-2020 in cotidianul Magazin Salajean. „Noul volum de editoriale publicate de Daniel Sauca in perioada 2017-2020, intitulat Aș vrea sa va rog, permanentizeaza o formula pe care am incercat sa o fixez in prefața anteriorului volum de aceeași factura, Un bou in anul maimuței și pe care o identificasem, cumva empiric, in La centru, prin nord-vest. Dincolo de obsesiile tematice, nuclee… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

