A aparut noua piesa de la Juice WRLD si Justin Bieber – Wandered To LA

- Rapperul american Young Dolph a fost impuscat mortal miercuri, in fata unei patiserii din Memphis (Tennessee), a confirmat avocatul lui, potrivit nbcnews.com. Young Dolph, pe numele real Adolph Robert Thornton Jr., nascut in urma cu 36 de ani, se afla in Memphis pentru un eveniment caritabil anual de…

- A fost lansata o noua melodie de la regretatul rapper Juice WRLD – „Already Dead”. In același timp, a fost anunțata și data urmatorului album – Fighting Demons, care va fi publicat pe 10 decembrie 2021. “Nu era nimic mai important pentru Jarad “Juice WRLD” Higgins ca atunci cand lansa muzica noua pentru…

- DJ Marvio alaturi de DJ Tavy și Carmen Chindriș ne invadeaza in aceasta toamna cu “Doua Perechi De Ochelari De Soare Remixate” , piesa lansata la FRATZIWONS RECORDS, un nou label de muzica. Cei trei “mușchetari” nu s-au mai dezlipit inca din vara de piesa originala a lu’ Carmen Chindriș ( ” Doua Perechi…

- Formația timișoreana Allover a lansat un single nou, piesa „As you live“ reprezentand o colaborare cu Cari Tibor și Luisa Cube, cea care a realizat o poveste video cat se poate de expresiva pentru aceasta melodie. Catalina Ciortea, Luca Dragu, David Mihai Popa – DMP, Bogdan Potra si Adam Suma – membrii…

- Dupa succesul piesei “Ring The Alarm”, DJ SNAKE si Malaa colaboreaza din nou pentru piesa “Pondicherry”. Noua melodie va putea fi auzita in FIFA 22, aceasta facand parte din soundrack-ul noul joc al celor de la EA Games. DJ SNAKE este un mare fan al francizei, acesta aparand cu un caracter facut custom…

- Red Parlament lanseaza single-ul „10 Pacate”, insoțit și de un videoclip sugestiv. Muzica a fost compusa de Nicula Marius Dumitru (Mario Joy), care a și produs piesa, și Doru Isaroiu, iar versurile au fost scrise de Emanuela Oancea. Melodia „10 Pacate” transmite povestea unui personaj care cade prada…