- Oamenii de știința au estimat virsta galaxiilor studiind proporția atomilor de hidrogen in atmosfera stelelor lor. Cercetatorii din Marea Britanie au spus ca primele stele au aparut in univers cu aproximativ 250-350 de milioane de ani in urma.i Se remarca faptul ca oamenii de știința au decis sa aleaga…

- Mulți oameni își imagineaza ca atunci când ești în spațiu te afli într-un loc liniștit și pașnic, uitându-te contemplativ în jos înspre Pamânt. Însa nu trebuie scapat din vedere ca pentru a ajunge acolo și înapoi practic trebuie sa te arunci…

- Astronautul francez Thomas Pesquet a postat pe rețelele de socializare imagini inedite despre cum arata o petrecere cu pizza, in spațiu. ”O seara cu prietenii, cu pizza plutitoare. Se simte ca o zi de sambata, pe Pamant”, a scris acesta pe contul de Twitter.

- Fotografii spectaculoase cu Aurora australa au fost facute de astronautul francez Thomas Pesquet, aflat în misiune pe Stația Spațiala Internaționala. „Luna era sus pe cer, stralucitoare și a luminat norii de sus, ceea ce a creat o atmosfera speciala și aproape a transformat aurora…

- Soarele nostru are o vechime de aproximativ 4,6 miliarde de ani. Știm asta datorita modelelor științifice și studiilor privind stelele similare, precum și de pe urma observațiilor altor stele cu mase similare. Știm ca Soarele a devenit mai fierbinte de-a lungul timpului și mai știm ca in aproximativ…

- Fața lui Liviu Dragnea a fost retușata, acesta aparand vizibil intinerit in fotografie.Irina Tanase a postat o imagine atasand textul: „Am incercat sa fac o poza mai instagramabila, dar nu-mi iese”.Liviu Dragnea a ieșit din inchisoare pe 15 iulie, dupa ce a executat doi ani din pedeapsa de 3 ani si…

- Recunoscuta datorita talentului ei muzical, reușind in trecut sa cucereasca topurile muzicale alaturi de DJ Sava cu melodii precum "Tenerife sau "Te strig , Misha nu a mai fost atat de activa in spațiul public in ultimii ani.