A ajuns după gratii după ce ar fi hărțuit și amenințat o tânără Un barbat din Bistrița, care este banuit ca ar fi harțuit și amenințat o tanara, a fost reținut pentru 24 de ore de oamenii legii. Acesta se afla in arestul Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Nasaud și urmeaza sa fie prezentat instanței in vederea luarii unei masuri preventive. ”La data de 6 august, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din Bistrita, pe care il cerceteaza pentru comiterea infractiunilor de hartuire si amenintare. In urma investigatiilor efectuate, a reiesit faptul ca, incepand cu luna mai a acestui… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

