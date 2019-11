Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectueaza cercetari in cadrul unor dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, dosare instrumentate sub coordonarea unitații de parchet competente, in care se va propune…

- Trei persoane au fost arestate preventiv si o a patra a fost pusa sub control judiciar, dupa ce au batut doi politisti care au intervenit la aplanarea unui scandal in care suspectii au fost implicati, agentii fiind nevoiti sa traga focuri de arma de avertizare pentru a se putea apara, potrivit Agerpres.…

- Vineri, 25 octombrie, s-au continuat activitațile specifice in vederea punerii in executare a mandatului din 22.10.2019 privind pe un barbat din comuna Rișca, iar in urma activitaților informative polițiștii Biroului Investigații Criminale al Poliției municipiului Falticeni l-au identificat pe acesta…

- Un tanar, de 22 de ani, din comuna Branești, Gorj, banuit de savarșirea infracțiunii de contrabanda cu alcool a fost reținut aseara de polițiști. Acesta a fost depistat in flagrant delict, de catre oamenii legii, in timp ce transporta cu un autoturism, pe DN 79 Cursaru, 84 sticle de whisky, a cate 70…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a pornit o urmarire penala pe numele unor angajați ai Sectorului Poliției de Frontiera al Aeroportului Internațional Chișinau, suspectați ca au facilitat trecerea frontierei de stat pentru așa-zisul ministru de Interne…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate pe linia combaterii contrabandei cu țigari, 22.500 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, iar un tanar cetatean ucrainean este cercetat pentru savarsirea infractiunii de contrabanda.…

- Cele patru studente din Israel, care au batut o mama, chiar sub privirile fiicei ei, pe o strada din Chisinau, si care au deja fost exmatriculate de la Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie din Republica Moldova, nu pot fi gasite de catre politisti. Tinerele risca sa fie declarate persoane indizerabile.

