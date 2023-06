Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de Foarte Scurt Metraj „Tres Court”, organizat de Institutul Francez din Romania, ajunge pentru prima data la cinema Victoria, unde, intre 2 și 4 iunie, vor fi proiectate filme cu durata de cel mult patru minute. Festivalul are loc in 50 de orașe din intreaga lume și 10 orașe…

- Dupa o intrerupere de trei ani, teatrul clasic aradean „Ioan Slavici” reia Festivalul Internațional de Teatru Nou, care va avea loc intre 24 și 28 mai. Cea de-a VIII-a ediție a acestuia reunește 12 spectacole ale teatrelor din Constanța, Satu Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Targu Mureș, București și Skopje.…

- Cea de-a zecea ediție a Festivalului de Literatura „Discutia secreta” va avea loc in Cafeneaua literara Joy’s in perioada 15-18 iunie. Organizatorii au dat astazi... The post „Discuția secreta” – ediția a zecea. Lista invitaților appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Cea de-a doua ediție a festivalului JazzAr se va desfașura in perioada 26 – 28 mai in Arad, organizatorii evenimentului pregatind cu aceasta ocazie o serie de manifestari interesante. In prima zi a evenimentului, vineri 26 mai de la ora 20 va avea loc un concert cu grupul coral al Colegiului de Arte…

- Teatrul maghiar timișorean se pregatește de cea de-a XIV-a ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru din Timișoara – o ediție organizata in cadrul programului Capitala Europeana a Culturii 2023, la care vor participa companii din 15 țari, cu spectacole care au loc atat in sala cat și in aer…

- Un recital de pian, in Stagiunea de camera a Filarmonicii ”Oltenia, va avea loc miercuri, 19 aprilie, ora 19.00. Leonard Mihale, tanar pianist, laureat al multor concursuri naționale și internaționale va interpreta un program care trece prin toate epocile muzicale. Muzicianul va interpeta lucrari de…

- Cea de-a 11-a ediție a festivalului Analog Mania – care a debutat la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara – reunește artisti din mai multe țari europene, iar unul dintre proiectele centrale ale acestui eveniment este „Side by Side”, o expozitie care celebreaza centenarul productiei de film de amatori…

- Cea de-a IV-a ediție a festivalului de teatru și artele spectacolului „Sunlight Theatre”, organizat de fundația culturala Artmedia, va marca in acest an cel mai important eveniment al orașului, Capitala Europeana a Culturii, și va aduce in fața publicului spectacole consacrate, de toate genurile și…