99% dintre persoanele decedate de COVID-19 din Italia nu erau vaccinate Un raport realizat de Institutul Superior al Sanatații din Italia arata ca 99% dintre persoanele care au decedat de COVID-19 in ultima jumatate de an in Italia nu erau vaccinate. Același raport arata ca media de varsta a acestora era de 89 de ani și ca cei mai mulți sufereau și de boli cronice, dupa cum relateaza Corriere della Sera , citat de G4Media . De asemenea, 1% dintre persoanele vaccinate anti-COVID-19 (inclusiv cu a doua doza) au murit din cauza bolii. In acest sens s-au inregistrat 423 de decese, din totalul de 35.776 de decese inregistrate din februarie din cauza COVID-19. „Cu toate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

