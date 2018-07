Unul dintre cele mai controversate dar și laudate filme – Brokeback Mountain – a fost un real succes. Nu ți-ai fi imaginat ca producatorii s-au zbatut foarte mult sa distribuie un actor cunoscut in rolul principal. Inainte ca filmul sa ajunga in mainile regizorului Ang Lee, un alt regizor, Gus Van Sant a lucrat la... Read More Post-ul 9 vedete care au refuzat roluri foarte mari in filme de succes apare prima data in TaBu .