- Un barbat și-a pierdut viața, in aceasta dupa amiaza, in urma unui incendiu de vegetație uscata, care a avut loc la Șimnicu de Sus. Pompierii militari craioveni au acționat cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma. La fața locului a intervenit și personalul din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații…

- Berbec și BalanțaBerbecul este o zodie de foc, iar nativii din acest semn sunt, adesea, extrovertiți, ambițioși și plin de incredere de sine. Cu toate acestea, pe plan amoros, lucrurile pot fi cateodata mai complicate. Atat de complicate, de fapt, incat acești nativi vor incepe sa creada ca sufletul…

- Viața are un mod amuzant de a ne preda lecții. Adesea ne zguduie prin apeluri de trezire, ne scutura din automulțumire și ne obliga sa ne reevaluam alegerile. Și, prea des, aceste apeluri de trezire vin mai tarziu decat ne-am dori.

- Apar noi elemente in cazul crimei de la Padina, in care trei frați, fii ai vrajitoarei Sidonia, au fost reținuți de polițiști și suspectați ca au ucis cu maceta un barbat de 41 de ani.Jurnaliștii au reușit sa discute cu partenera unuia dintre suspecți, care spune ca in urma evenimentului de la Padina…

- Fata președintelui rus Vladimir Putin, Maria Vorontsova, a oferit un interviu rar, in care spune ca viața umana reprezinta o „valoare suprema” in Rusia.Vorbind pentru site-ul de știri de investigații Agentstvo, Maria Vorontsova, a spus: „Societatea noastra, ma refer la societatea rusa, cu principiile…

- Doliu pentru pompierii din județul Alba: Fostul șef al SVSU Cugir a incetat din viața. Mesajul ISU Alba Doliu pentru pompierii din județul Alba: Fostul șef al SVSU Cugir a incetat din viața. Mesajul ISU Alba Mircea Zbutea, inspector de Protecție Civila și membru al Serviciului Voluntar pentru Situații…

- Marți, 12 decembrie, Monica Birladeanu a implinit frumoasa varsta de 45 de ani. Cunoscuta atat in Romania, cat și in strainatate, actrița a fost intotdeauna discreta cu viața personala, insa a facut dezvaluiri despre criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca barbatul din viața ei și ce parere are…