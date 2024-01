Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 28 decembrie, la ora 19.40, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier in localitatea Chelința, in urma caruia conducatorul auto a parasit locul producerii evenimentului. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 18…

- Situație revoltatoare in Germania, acolo unde șoferul unui SUV care a lovit un tanar pe autostrada a plecat mai departe fara scrupule. Poliția din Dusseldorf il cauta acum pe șoferul SUV-ului Range Rover. Incidentul a avut loc duminica seara, atunci cand un șofer de 26 de ani conducea un VW Golf in…

- Un tanar de 25 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, pentru comiterea mai multor infractiuni. Deși nu avea carnet, el a furat masina unei cunostinte si a facut accident rutier, pe DN 22, in zona comunei Frecaței și a fugit de la fata locului. Agenții l-au gasit beat, pe un camp din apropiere, relateaza…

- Un accident in care au fost implicate o mașina și o caruța a avut loc marți dupa-amiaza pe DN 17, in apropiere de Zidul Morții, in județul Suceava. Traficul in zona este blocat.Potrivit ISU Suceava, accidentul in care au fost implicate o caruța și un autoturism a avut loc pe DN17 in apropiere de…

- Un accident rutier a avut loc sambata, in judetul Mehedinti, dupa ce soferul unei autoutilitare nu a adaptat viteza la conditiile de trafic intr-o curba si a patruns pe sensul opus unde a lovit o matina care circula regulamentar. In urma impactului, patru persoane au fost ranite, intre care un minor…

- Un tanar de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism, desi nu detinea permis de conducere, a murit, iar alti doi au fost grav raniti dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum judetean din Galati si a luat foc.Potrivit IPJ Galati, un tanar, cu varsta de 23 de ani, domiciliat in localitatea…

- Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus pe direcția Vrancea catre Buzau de catre un catre un șofer buzoian, in varsta de 41 de ani și o autoutilitara care circula din sens opus, la volanul careia se afla un conducator auto de 27 de ani, din…