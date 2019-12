Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Internelor, Marcel Vela, a anuntat, vineri, o serie de schimbari care vizeaza direct activitatea Politiei Locale. MAI are in vedere ca agentii angajati ai primariilor sa aiba ca principala activitate paza unitatilor de invatamant. In plus, Vela a precizat ca administratiile locale vor putea…

- Arad. Poveste tulburatoare cu destine frante cu mult inainte de a deosebi binele de rau. Copii care nu au nicio șansa la educație sunt invațați de mici sa cerșeasca, sa fure și sa traiasca din ajutorul social. Este povestea unei mame de doar 26 de ani originara din Salaj care a nascut…

- Politistii locali au amendat un agent economic din Targu-Jiu cu 1.500 de lei, dupa ce s-a constatat ca a comercializat bauturi alcoolice la o distanta mai mica de 500 de metri fata de o sectie de votare, informeaza Agerpres.Citește și: Liderul PNL Buzau, Cristi Romanescu: 'Am votat sa avem…

- 28 de comercianți au ramas fara marfa, care le-a fost confiscata de polițiștii locali. Oamenii legii spun ca au fost și miercuri in zona Flavia, dar și weekendul trecut, pentru ca timișorenii se plang ca nu mai au loc sa treaca pe trotuare de marfa expusa. „Scopul acestor acțiuni repetate…

- Polițiștii locali spun ca timișorenii au semnalat luna trecuta peste 140 de probleme pe linie de mediu și abandon de deșeuri. Oamenii legii stau cu ochii pe imaginile transmise de camerele de supraveghere instalate in zonele in care se formeaza de obicei rampe clandestine de gunoaie. „In ultima…

- Polițiștii locali cu atribuții in domeniul ordinii și liniștii publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Targu Jiu au acționat, conform Legii nr. 155/2010 a poliției locale, actualizata, cu modificarile și completarile ulterioare, in noaptea de 01.10.2019 spre 02.10.2019, in urma…

- Trei adolescenți, cu varste cuprinse intre 16 și 18 ani, au fost prinși cu droguri, in Parcul Crang din Buzau. Tinerii au fost reperați de un echipaj al Poliției Locale. Oamenii legii și-au dat seama ca ceva e in neregula cand adolescenții au devenit agitați la vederea lor, incercand sa paraseasca zona.…