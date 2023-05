Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a spulberat-o pe FC Argeș, 6-1, in turul barajului de promovare/menținere in SuperLiga. Dupa meci, Ahmed Bani, mijlocașul „cainilor”, a fost entuziasmat. Bani a fost accidentat și nu a putut juca impotriva lui FC Argeș, insa a urmarit meciul din tribune și la final și-a spus impresiile, fiind…

- FC Argeș nu o duce rau numai pe teren, acolo unde a fost pur și simplu distrusa de Dinamo in turul barajului de menținere-promovare in Superliga, ci problemele de la clubul piteștean se reflecta și in afara terenului. Gazeta Sporturilor va ofera detalii incredibile despre situația de la clubul din Trivale.…

- Dinamo - FC Argeș, turul barajului pentru menținere/promovare in Superliga. Cristi Borcea, fostul finanțatr al roș-albilor, a fost prezent pe Arena Naționala. Returul se joaca pe data de 3 iunie, de la ora 21:00, in Trivale De 11 ani nu a mai fost Borcea pe stadion la un meci al lui Dinamo. Ultima data…

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, a vorbit despre barajul cu FC Argeș și despre presiunea pe care echipa o resimte, de a promova, in ciuda modului in care a inceput sezonul și a tuturor problemelor financiare de care s-a lovit clubul. Dinamo - FC Argeș va fi luni, de la 20:00, pe Arena Naționala,…

- Arnold Garita, atacantul lui FC Argeș, a dialogat cu fanii live pe contul sau de TikTok, unde a raspuns la intrebari și a lasat sa se ințeleaga ca ar fi tentat de o mutare la FCSB, fiind mare fan al patronului Gigi Becali. Dinamo - FC Argeș se joaca luni, de la ora 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Daniel Stanciu (53 de ani), directorul executiv de la FC Argeș, a prefațat barajul pentru Liga 1 cu Dinamo, dezvaluind la cat se ridica prima de obiectiv promisa alb-violeților. Dinamo (locul 4 in Liga 2) și FC Argeș (locul 14 in SuperLiga) se vor infrunta in dubla manșa pentru un loc in viitorul sezon…

- Jean Vladoiu (54 de ani), fost fotbalist și oficial atat la FC Argeș, cat și la Dinamo, este convins ca echipa din Trivale se va impune fara probleme in barajul de promovare/menținere in Liga 1 cu trupa din Ștefan cel Mare. Dinamo - FC Argeș, turul barajului de promovare/menținere in Superliga, se va…

- Dinamo va disputa manșa tur a barajului cu FC Argeș pe teren propriu. Returul va fi la Pitești, un dezavantaj, la prima vedere, pentru formația lui Ovidiu Burca. Situația e aceeași și-n cazul celuilalt meci de baraj: UTA va fi gazda in returul cu Gloria Buzau, prima manșa fiind programata in „Crang”.…