- Un numar de 5.000 de puieti de artar si stejar vor fi plantati luna aceasta in statiunea Sugas Bai, printr-un program de educatie ecologica si civica a elevilor initiat de Fundatia Comunitara (HKA) Covasna, dar, din cauza situatiei epidemice existente, elevii nu vor mai fi implicati in respectiva actiune.…

- Protejarea cadrelor medicale, aflate in prima linie de lupta impotriva noului coronavirus, este unul dintre obiectivele principale ale autoritatilor sanitare din judetul Covasna, a declarat luni, managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, Andras Nagy Robert. Acesta a mentionat ca…

- Societatea de salubritate a dezinfectat locurile de joaca si punctele de colectare a deseurilor, pornind si actiunea de spalare a strazilor Directorul TEGA S.A., Mathe Laszlo, a prezentat luni masurile concrete pe care compania de salubritate le ia pentru a incetini raspandirea coronavirusului. Piața…

- Un numar de 70 de echipe, insumand peste 300 de elevi, vor participa la cea de-a XIV-a editie a concursului de dezbateri academice pentru liceeni „Covalact Saint George City of Debate”, ce va avea loc in perioada 6-8 martie la Sfantu Gheorghe, au anuntat joi organizatorii. Potrivit acestora, „Saint…

- Selecția locala a concursului de talente muzicale pentru persoane cu dizabilitați organizata de catre Fundația United by Music va fi susținuta la Sfantu Gheorghe, pe data de 29 februarie, sambata, de la ora 16 la Casa Iris (str. Lacramioarei nr. 5). Managerului de proiect, Orosz Anna, a menționat ca…

- Un centru comercial cu o suprafata de peste 35.000 metri patrati va fi construit in municipiul Sfantu Gheorghe, lucrarile de constructie fiind demarate, a anuntat miercuri dezvoltatorul imobiliar. Proiectul sursei citate, acest prim mare centru comercial din judet va include un hypermarket, o galerie…

- Polițiștii covasneni efecueaza cercetari in doua cauze penale privind infracțiuni de inșelaciune comise in mediul online care au ca persoane vatamate doua persoane din municipiul Sfantu Gheorghe. La inceputul anului 2020 polițiștii au fost sesizați de catre doua persoane din municipiul Sfantu Gheorghe…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a avut un an plin. In 2019, a prezentat numeroase spectacole atat la sediul sau, cat și in deplasare și la festivaluri și alte evenimente speciale, la care au participat, in total 13.000 de spectatori. In 2019, TAM a prezentat patru premiere, opt…