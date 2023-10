Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica a anunțat joi ca de la inceputul perioadei de supraveghere, respectiv luna iunie, la nivelul țarii au fost inregistrate 82 de cazuri de infectie cu West Nile. 75 au fost confirmate, alte 7 fiind considerate probabile. Pana in prezent, 10 pacienti au murit.

- Vești triste! Inca un ranit a murit dupa exploziile devastatoare de la Crevedia care au șocat Romania. In total, șase persoane s-au stins din viața din cauza tragediei, in ciuda eforturilor depuse de medici.

- Virusul West Nile continua sa faca victime in Romania! Opt persoane au murit pana in acest moment, iar 65 de pacienți au fost infectați. Chiar daca sezonul cald s-a terminat, se pare ca aceasta afecțiune grava reprezinta, inca, un pericol pentru țara noastra.

- Virusul West Nile face noi victime in Romania! Dupa ce in urma cu aproximativ o saptamana o femeie in varsta de 73 de ani din Sibiu a murit dupa ce s-a infectat, au fost confirmate inca doua cazuri noi de meningita cu acest virus in țara noastra. O alta pacienta s-a stins din viața.

- Un numar de 28 de cazuri au fost confirmate cu infectie cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei afectiuni 6 iunie pana pe 30 august, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica INSP citat de Agerpres.roPotrivit INSP, au fost inregistrate patru decese in…

- De la inceputul supravegherii (6iunie) și pana in 17 august, in țara noastra, au fost confirmate șapte cazuri de infecție cu virusul West Nile, a transmis Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Un caz este ”probabil”. Potrivit INSP, au fost inregistrate trei decese in urma infectiei cu…

- Sapte cazuri au fost confirmate cu infectie cu virusul West Nile de la inceputul lunii iunie pana pe 17 august. Potrivit unei informari a Institutuliui National de Sanatate Publica, au fost inregistrate trei decese in urma infectiei cu virusul West Nile in judetele Satu Mare, Ilfov si Dolj."Cazurile…

- Cel puțin trei persoane din Romania au murit saptamana aceasta dupa ce au fost infectate cu virusul West Nile, relateaza duminica, 20 august, Euronews. Nu exista un vaccin sau un tratament antiviral specific pentru acest virus, care se transmite prin ințepaturi de țanțari.Peste 10% dintre țanțarii din…