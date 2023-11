80 de zile în jurul lumii, într-un tren de lux. Itinerariul include două zile în România. O calatorie in 13 țari, pe patru continente. Anul viitor va fi posibil sa faci inconjurul lumii intr-un tren de lux: de la Munții Stancoși Canadieni pana in Singapore, itinerariul de 80 de zile merge in zig-zag pe intreaga planeta. Railbookers a anunțat recent un nou itinerariu de tren de lux in jurul lumii care va fi lansat in august anul viitor. Calatoria de 80 de zile, insumeaza 13 țari de pe patru continente in șapte dintre cele mai luxoase trenuri din lume, cu mancaruri gourmet și cabine private. In calatorie sunt incluse și transferuri și sejururi in hoteluri de top, iar pe parcurs vei vedea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

